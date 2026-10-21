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Rusya, kasımda ABD ve Ukrayna ile prensipte müzakereye hazır olduğunu açıkladı

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Rusya, kasımda ABD ve Ukrayna ile prensipte müzakereye hazır olduğunu açıkladı
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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Putin'in Witkoff'a Rusya'nın kasımda ABD ve Ukrayna ile müzakerelere yeniden başlamaya prensipte hazır olduğunu söylediğini aktardı. Bu formatta şubat ayından bu yana görüşme yapılmıyor.

(ANKARA) - Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD ve Ukrayna ile müzakerelere kasım ayında yeniden başlamaya prensipte hazır olduğunu açıkladı. Taraflar arasında bu formatta şubat ayından bu yana görüşme yapılmıyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bugün St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uşakov, Putin'in Witkoff'a Moskova'nın gelecek ay Ukrayna ve ABD ile müzakerelere yeniden başlamaya prensipte hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Yeni müzakere turunun, savaşın sona ermesinin ardından "Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sistemi oluşturulmasına" odaklanması gerektiğini kaydeden Uşakov, Witkoff'un Putin'e bir gün önce Oslo'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Norveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Uşakov, Witkoff'un Avrupalı ülkeler ile Kiev'in yaklaşımlarında "bazı yeni yaklaşımlar ve yeni noktalar" bulunduğunu söylediğini, ancak bunların "Ukrayna krizinin çözümü açısından pek fazla yararlı unsur içermediğini" ifade etti.

PUTİN VE WITKOFF İRAN HAKKINDA DA GÖRÜŞTÜ

Yaklaşık üç saat süren görüşmede Putin ve Witkoff, Putin ile Trump arasında 9 Ekim'de Rus dizel yakıtının ABD ve dünya piyasalarına tedarikine ilişkin varılan anlaşmanın uygulanmasını da ele aldı.

Uşakov, görüşmede İran krizinin de gündeme geldiğini belirterek, Putin'in "diplomasinin potansiyelinin tükenmekten çok uzak olduğunu" vurguladığını söyledi.

Uşakov, Putin'in İran konusunda "Stratejik ortağımız olan Tahran ile anlaşmalara varmanın hem mümkün hem de gerekli olduğunu" söylediğini aktardı.

Uşakov, "Rusya, İran meselesine siyasi ve diplomatik çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğunu yeniden teyit etti" dedi.

Kaynak: ANKA
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