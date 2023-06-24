Rusya Federal Güvenlik Servisi, Prigojin'in açıklamalarını iç savaş çağrısı olarak yorumladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin'in açıklamalarını darbe girişimi olarak yorumlayarak, 'Prigojin'in açıklamaları ve eylemleri Rusya topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısıdır' yorumunda bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, "Prigojin'in açıklamaları ve eylemleri Rusya topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısıdır"

MOSKOVA - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin'in açıklamalarını darbe girişimi olarak yorumlayarak, "Prigojin'in açıklamaları ve eylemleri Rusya topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısıdır" yorumunda bulundu.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin'in, Rus ordusu yöneticilerine karşı başlattığı isyanın ardından Rus resmi kurumlardan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in açıklamalarını 'Provokasyon' olarak yorumlarken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin'e karşı önlem alınması talimatı verildiğini duyurdu. FSB Halkla İlişkiler Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Prigojin'in açıklamaları ve eylemleri Rusya topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısıdır ve faşizm destekçisi Ukrayna güçlerine karşı savaşan Rusya askerlerinin sırttan bıçaklanmasıdır. Durumun ciddiyeti ve Rusya Federasyonu'nda çatışmanın tırmanması tehlikesi sebebiyle FSB, Prigojin hakkında silahlı isyana çağrı maddesi üstünden ceza davası açmıştır. Wagner savaşçılarına telafisi olmayan hatalara düşmeme Rusya halkına karşı güç içeren tüm eylemlere son verme ve Prigojin'in suça teşkil eden haince emirlerini yerine getirmeyip onun gözaltına alınmasına ilişkin tedbirleri alma çağrısını yapıyoruz" denildi.

"Gerekli tedbirler alınıyor"

Öte yandan Prigojin'in açıklamalarının ardından Kremlin Sarayı'ndan da ilk tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov durumla ilgili kısa bir açıklama yaparak, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" ifadelerini kullandı. Gece saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı başka bir açıklama yaparak Ukrayna ordusunun iç karışıklığı fırsat bilerek Bahmut yönündeki Rus mevzilerine saldırı başlatmak için harekete geçtiğini aktararak, "Prigojin'in provokasyonlarından faydalanmak isteyen Kiev rejimi, Bahmut yönünde Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı 35 ve 36. Deniz tugaylarını saldırı pozisyonlarına hazırlıyor" bilgisini aktardı.