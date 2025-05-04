Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Rusya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edişinin 80. yılı kutlamalarına yönelik hazırlıklar sürüyor.

GECE PROVASI YAPILDI

Başkent Moskova'da düzenlenecek Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı.

KIZIL MEYDAN'A YÜRÜDÜLER

Rus askeri araçları, Kızıl Meydan'daki tören alanına Tverskaya Caddesi üzerinden geçerek ulaştı.

PUTİN 3 GÜN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törenler için 8 Mayıs'ta başlamak üzere 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ateşkesi reddederek süresinin 30 gün olması gerektiğini söyledi. Törene katılacak devlet başkanlarına ise güvenlik garantileri veremeyeceklerini ifade etti.