Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi
Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara yönelik hazırlıklar sürüyor. Başkent Moskova'da gerçekleştirilecek Zafer Bayramı askeri geçit töreninin provası kapsamında Rus askeri birlikleri, Kızıl Meydan'daki tören alanına doğru yürüdü.
Rusya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edişinin 80. yılı kutlamalarına yönelik hazırlıklar sürüyor.
GECE PROVASI YAPILDI
Başkent Moskova'da düzenlenecek Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı.
KIZIL MEYDAN'A YÜRÜDÜLER
Rus askeri araçları, Kızıl Meydan'daki tören alanına Tverskaya Caddesi üzerinden geçerek ulaştı.
PUTİN 3 GÜN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törenler için 8 Mayıs'ta başlamak üzere 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ateşkesi reddederek süresinin 30 gün olması gerektiğini söyledi. Törene katılacak devlet başkanlarına ise güvenlik garantileri veremeyeceklerini ifade etti.