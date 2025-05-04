Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

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Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara yönelik hazırlıklar sürüyor. Başkent Moskova'da gerçekleştirilecek Zafer Bayramı askeri geçit töreninin provası kapsamında Rus askeri birlikleri, Kızıl Meydan'daki tören alanına doğru yürüdü.

Rusya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edişinin 80. yılı kutlamalarına yönelik hazırlıklar sürüyor.

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

GECE PROVASI YAPILDI

Başkent Moskova'da düzenlenecek Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı.

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

KIZIL MEYDAN'A YÜRÜDÜLER

Rus askeri araçları, Kızıl Meydan'daki tören alanına Tverskaya Caddesi üzerinden geçerek ulaştı.

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

PUTİN 3 GÜN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törenler için 8 Mayıs'ta başlamak üzere 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ateşkesi reddederek süresinin 30 gün olması gerektiğini söyledi. Törene katılacak devlet başkanlarına ise güvenlik garantileri veremeyeceklerini ifade etti.

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ulan kofteler bibili bicili giyip sokaklarda yürümeylen olmuyor bu işler numaranızı palyaçoya gösterin:))

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