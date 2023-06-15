Rusya'da sel nedeniyle 7 bin 525 kişi tahliye edildi

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "EMERCOM, Herson bölgesinde 1872 bina ve 44 kamu binasını tahliye etti. Tahliye faaliyetlerinin başlamasından bu yana 461'i çocuk olmak üzere 7 bin 525 kişi tahliye edildi. 1764 kişi oluşturulan 20 konaklama merkezinde kalmaktadır. Hareket kabiliyeti düşük hastalar yerel hastaneden tahliye edildi ve otobüslerle güvenli bir yere götürüldü. EMERCOM personeli ayrıca su pompalamaya, binaları ve çevresindeki alanları dezenfekte etmeye devam ediyor. Evleri dolaşarak hasarın boyutunu kayıt altına alınmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya