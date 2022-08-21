Son dakika haber! Rus siyaset bilimcisi Dugin'in kızına bombalı saldırı Dünya Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'in otomobiline yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'in otomobiline yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Bombalı saldırı sonucu Darya Gunin hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, 'Soruşturmaya göre, 20 Ağustos günü saat 21: 00 sularında Moskova'nın Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında, otomobile yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti ve ardından araba alev aldı. Aracı kullanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kadının gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugin olduğu belirlendi' denildi. Soruşturma komitesi, bölgede incelemelerin sürdüğü, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Darya Dugin'in babası Aleksandr Dugin'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden olduğu ifade ediliyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Aleksandr Dugin Siyaset Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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