Rus şirketi Gazprom bağlantılı bir şüpheli ölüm daha! Andrei Krukowski uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Rus medyası, Krukovski'nin bölgedeki antik "Aşipse" kalesine yürürken "talihsiz bir kaza geçirdiğini" yazdı. 37 yaşında hayatını kaybeden Krukowski'nin Rusya'daki büyük şirketlerde yöneticilik yaptığı ve 2012 yılında Soçi'deki Gazprom'a ait tesisin başına getirildiği ifade ediliyor.

6 RUS OLİGARK ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen 6 Rus oligarkın son üç ay içinde şüpheli şekilde ölümü bilinmezliğini koruyor.

"MOSKOVA YÖNETİMİ ÖLDÜRTÜYOR" İDDİASI

Bu kişilerin Moskova yönetimi tarafından ortadan kaldırıldığı yolundaki iddialar da batı medyasında yer almayı sürdürüyor.