Mariupol'u ele geçiren Rus ordusu yeni hedeflerini Donbas ve Güney Ukrayna olarak açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 58. güne girildi. Kritik öneme sahip olan Mariupol'un düşmesinin ardından gözler Rusya'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Rus Silahlı Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun ikinci safhadaki görevinin Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak olduğunu bildirdi.

HEDEF DONBAS VE GÜNEY UKRAYNA

Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun ikinci safhadaki görevinin Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak olduğunu bildirdi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Minnekayev, Sverdlovsk bölgesi savunma sanayisi toplantısında yaptığı konuşmada, Rus ordusunun iki gün önce Ukrayna'da "özel askeri operasyon"da ikinci safhaya geçtiğini hatırlattı.

Minnekayev, "Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak." ifadelerini kullandı.

KIRIM'A KORİDOR OLUŞTURACAK

Donbas üzerindeki kontrolün Kırım'a bir kara koridoru oluşturmayı ve Ukrayna hayati unsurlarını etkilemeyi mümkün kılacağını vurgulayan Minnekayev, "Ukrayna'nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester'de bir çıkış yolu sağlayacak." diye konuştu.