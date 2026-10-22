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Romanya ve AB, Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin hızla faaliyete geçmesini görüştü

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Romanya ve AB, Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin hızla faaliyete geçmesini görüştü
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Romanya Dışişleri Bakanı Neculaescu ile AB Temsilcisi Kallas, Karadeniz güvenliğini ve Deniz Güvenliği Merkezi'ni görüştü. Neculaescu merkezin hızla açılmasını vurgularken Kallas, Rusya'nın deniz taşımacılığına yönelik saldırılarının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Karadeniz güvenliği, NATO'nun bölgedeki askeri varlığı ve Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin faaliyete geçirilmesi konularını görüştü.

Romanya Dışişleri Bakanı Neculaescu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kallas ile gerçekleştirdiği görüşmede Karadeniz güvenliğinin ele alındığını belirtti. Neculaescu, Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin hızla faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulayarak Ukrayna ve Moldova'nın Romanya açısından stratejik öncelikler olmaya devam ettiğini ifade etti.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Karadeniz'de deniz taşımacılığına yönelik artan saldırılarının bölgesel ve küresel gıda güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kallas, Neculaescu ile görüşmesinde NATO'nun bölgedeki güçlendirilmiş varlığının ve Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin acilen faaliyete geçirilmesinin gündeme geldiğini bildirdi.

Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasında AB'nin Dayanışma Hatları girişiminin önemine de değinen Kallas, Ukrayna ve Moldova'ya destek verilmesi ve Avrupa'nın güçlendirilmesi için Romanya ile iş birliğini sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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