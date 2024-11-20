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Nükleer savaş çıkarsa Putin'in hedefindeki ilk ülkeler

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamasının yankıları sürüyor. Son olarak Rus devlet televizyonunda dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Kremlin'in nükleer savaş durumunda hangi ülkeleri hedef alacağı tek tek sayıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu. Ukrayna'nın ABD füzeleriyle saldırısını püskürten Rusya'da çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

İNGİLTERE'YE ÖZEL İLGİ

Kremlin ve medya kuruluşları İngiltere ve müttefiklerine, Rusya'ya karşı savaşının ortasında Ukrayna'ya verdiği destek ve Ukrayna'nın silahlandırılmasına devam etmesi nedeniyle defalarca tehditlerde bulundu. Rus devlet televizyonundan bir sunucu, nükleer savaş çıkması durumunda Kremlin'in İngiltere'ye "özel ilgi" göstereceği uyarısında bulundu .

Rus bir TV sunucusunun yayında Avrupa kıtasında nükleer silahların kullanımı hakkında konuştuğu ve özellikle İngiltere'ye yönelik tehditler savurduğu görüld. Sunucu, nükleer silahlara sahip olduğuna inanılan Rusya'nın Kaliningrad eksklavından hedef alınacak Avrupa'daki bir dizi ülkeden de bahsetti.

SALDIRILACAK İLK ÜLKELERİ AÇIKLADI

Videoda, Baltık ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Almanya ve Fransa'nın potansiyel bir füze saldırısının ilk hedefleri olduğu söylendi. mirror.co'da yer alan habere göre sunucu daha sonra nükleer saldırı durumunda "özel ilgi" görecek olan İngiltere'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel düşmanımız olarak Britanya'ya özel ilgi göstereceğiz çünkü Rus) Kuzey Filosu'nun önemli bir kısmı ona karşı çalışacak. Washington, yalnızca Londra'yı değil, Manchester, Birmingham ve Kral'ın nükleer füzeleri "trident" olarak depoladığı İskoçya'daki en büyük deniz üssü Devonport, Clyth'i , Sheerness limanını ve Kent bölgesindeki Chatham tersanesini de saldırı altına alıyor."

Nükleer savaş çıkarsa Putin'in hedefindeki ilk ülkeler
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

israil oğullarını temizleyin bakın nasıl huzur geliyor dünyaya

Yorum Beğen163
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Haber Yorumlarısamsun uydu:

öyle birsey yaptığınızda beni çağırın düğmeye ben gönüllü olarak basabilirim

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Haber YorumlarıEmir önder:

sonra onlar napicak sana

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Adam gibi adamsın Putin Erdoğan onun yanında saf almalı yoksa bizimde sonumuz gelir

Yorum Beğen43
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Haber YorumlarıDünya dünya:

Rusya nın sabrını zorluyorlar en sonda olacağı budur der nasip tabiki

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Haber YorumlarıÖnder Özman:

Putin şakası olmayan tek liderdir yeterki söz ağzından çıksın yeter

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Listede neden İsrail ABD yok

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Haber YorumlarıOğuzhan Koç:

çıksın artık ne çıkacaksa

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Haber Yorumlarıiskender aybaroglu:

Rusyanın üstüne çok gidiyosunuz olacağına bakın

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Haber YorumlarıHakan Celik:

gram altına hücummmmmm

Yorum Beğen25
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