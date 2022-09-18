Putin İbrahim Kalın'ın taklidini yaptı! O görüntüler sosyal medyayı salladı

Şanghay İş Birliği Örgütü'nde Putin'in hareketleri gündemi sallıyor. Rus lider, Erdoğan ile görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hareketlerine şaşırdı. Görüştükleri kişilerden dört beş defa test isteyen Putin, Kalın'ın başkaları ile rahatça tokalaşması karşısında hayretler içinde kaldı. Putin, pandemiye karşı hassasiyeti ile biliniyordu.

Şanghay İş Birliği Örgütü'nde Putin ve Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Erdoğan'ın Putin'i bir dakika kadar beklettiği konuşulurken Putin'in o sırada yaptıkları da bir o kadar konuşulacak. Putin, ayakta beklediği sırada İbrahim Kalın'ın başkalarıyla tokalaşması karşısında tepkisini gizleyemedi.

KALIN'IN TAKLİDİNİ YAPTI

Rus lider, pandemi döneminde oldukça hassas davranması ile biliniyordu. Öyle ki Putin, görüştüğü kişilerden dört beş defa covid testi dahi istiyordu. İbrahim Kalın'ın heyet içinden bazı kişilerle samimi şekilde sarılması karşısında Kalın'ı göstererek aynı hareketleri tekrar etti. Rus liderin tepkisi sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.