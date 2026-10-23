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Prens William, Graham Norton Show'a sürpriz konuk oldu: Earthshot Ödülü'nü anlattı

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Prens William, Graham Norton Show'a sürpriz konuk oldu: Earthshot Ödülü'nü anlattı
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Galler Prensi William, Earthshot Ödülü için hazırlanan özel bölümde Graham Norton Show'a habersiz çıktı ve Cate Blanchett, Robert Irwin ve Hannah Waddingham ile aynı koltuğu paylaştı.

BBC'nin haberine göre, Galler Prensi William, Graham Norton Show'un Earthshot Ödülü'ne ayrılan özel bölümüne habersiz konuk olarak katılıp stüdyodaki seyircileri şaşırttı.

Cuma akşamı yayımlanacak bölümde sunucu Graham Norton, ödülle bağlantılı konukları Cate Blanchett, Robert Irwin ve Hannah Waddingham ile girişimi konuşurken prensi koltuğa davet etti.

Sohbette iklim değişikliğiyle mücadelede iyimserlik ile aciliyetin birlikte ele alınması gerektiği konuşuldu. Konuklar ayrıca William'ın uzun yıllardır tuttuğu Aston Villa'yı ve Christopher Nolan filmlerine olan ilgisini de konuştu.

William, Earthshot Ödülü'nü 2020'de, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin astronotları Ay'a gönderip güvenle geri getirmeyi hedefleyen "Moonshot" projesinden esinlenerek kurdu. Ödülün amacı, gezegeni onaracak çözümleri öne çıkarmak ve büyütmek.

Ödül beş kategoride veriliyor: doğayı korumak ve onarmak, havayı temizlemek, okyanusları canlandırmak, atıksız bir dünya kurmak ve iklimi düzeltmek. Her kazanana 1 milyon sterlin veriliyor. Prens, ödüle 2030'a kadar destek vereceğini taahhüt etti.

Bu yılın kazananları kasım ayında Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenecek törenle açıklanacak. Geçen yıl Rio de Janeiro'daki törene eski Formula 1 pilotu Sebastian Vettel katılmış, Kylie Minogue ve Shawn Mendes sahne almıştı.

Kaynak: BBC

BBC
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