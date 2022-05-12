Pınar Abay, ING Bank Belçika'nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu

ING Bank Belçika'nın tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı, 44 yaşındaki Türk bankacı Pınar Abay oldu.

Abay, 2020'den beri bankanın başında bulunan ve yaş haddinden dolayı emekli olan Diego du Monceau'nun yerini aldı.

Daha önce ING Bank'ın Türkiye CEO'su olan Abay, 2020 yılından bu yana Hollanda merkezli bankanın Benelüks ( Belçika, Hollanda, Lüksemburg) bölgesindeki faaliyetlerini yönetiyordu.

ING Bank Belçika, Pınar Abay'ın, 150 yıllık tarihinde bankanın ilk kadın yönetim kurulu başkanı olduğunu Perşembe günü açıkladı.

ING Belçika'nın 150 yıllık tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı olan Abay'ın bir başka özelliği de, "icracı ilk başkan" olması. ING Yönetim Kurulu başkanları, genellikle icracı olmayan kişilerden seçiliyordu.

Eski çalışma avukatı Hilda Laga da yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Pınar Abay, yönetim kurulu başkanlığına getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok farklı geçmişlere sahip üyelerden oluşan ING Belçika'nın yönetim kurulu başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Abay, kendisiyle birlikte Hilde Laga'nın da yönetim kurulunda yer almasıyla icracı olmayan 9 üyeden 7'sinin kadınlardan oluştuğunu vurgulayarak, "Bu, Belçika'da daha kapsayıcı yönetim kurullarının oluşması açısından önemli bir adımdır" görüşünü dile getirdi.

"Cinsiyet dengesi" nedeniyle ING Bank yönetiminin yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor.

ING Belçika'nın Yönetim Kurulu'nda tümü farklı uluslararası uzmanlığa sahip 9 kadın ve 8 erkek bulunuyor.

Pınar Abay kimdir?

Pınar Abay, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan Pınar Abay, yüksek lisansını Harvard Üniversitesi Business Schol'da yaptı.

Kariyerine uluslararası danışmanlık dünyasında başlayan Abay, McKinsey & Company'nin İstanbul, San Francisco ve New York'taki ofislerinde çalıştı.

McKinsey & Company'nin Türkiye'deki bankacılık sektörününden sorumlu yönetici ortağı olan Pınar Abay, 2011 yılında ING Bank Türkiye'nin yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlüğünü üstlendi.

Abay son yıllarda ING için Benelüks'te aktif olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında ING Belçika Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Abay, 2020 yılından bu yana bankanın Benelüks bölgesindeki faaliyetlerine liderlik ediyordu.