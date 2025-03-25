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Pilotun akılalmaz unutkanlığı 6 saat rötara mal oldu

Pilotun akılalmaz unutkanlığı 6 saat rötara mal oldu
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ABD'den Çin'e giden uçakta pilotlardan biri pasaportunu unutunca uçak geri dönmek zorunda kaldı. 257 yolcu ve 13 mürettebat bulunan uçak Şanghay'a planlanandan 6 saat geç indi.

ABD'nin Los Angeles eyaletinden Çin'in en büyük şehri Şanghay'a havalanan United Alirlines 787 uçağı, pilotlardan birinin pasaportunun yanında olmadığının anlaşılması üzerine geri dönmek zorunda kaldı.

6 SAAT RÖTAR YAPTI

UA 198 sefer sayılı uçak cumartesi günü yerel saatle 14.00'te 257 yolcu ve 13 mürettebatıyla LAX'ten kalkarak Pasifik Okyanusu üzerinde kuzeybatıya, Şanghay'a doğru yol aldı. FlightAware internet sitesinin haberine göre, uçak yaklaşık iki saat sonra geri dönerek San Francisco'ya yönlendirildi ve yerel saatle 17.00 civarında iniş yaptı. Yeni mürettebatla birlikte saat 21.00 civarında havalanan uçak, planlanandan yaklaşık 6 saat geç Şanghay'a indi.

"ÇOK SİNİRLİ BİR SESLE PASAPORTUNU UNUTTUĞUNU SÖYLEDİ"

Uçakta bulunan Çinli yolcu Yang Shuhan, CNN International'a yaptığı açıklamada, pilotun interkomdan "çok sinirli bir sesle pasaportunu unuttuğunu" söylediğini duyduğunu aktardı. United yaptığı açıklamada "Pilotun pasaportu uçakta yoktu. Müşterilerimizi o akşam varış noktalarına götürmek üzere yeni bir ekip ayarladık. Müşterilerimize yemek kuponları ve tazminat sağlandı" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

olur boyle seyler...insanlik hali...

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