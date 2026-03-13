Haberler

Pezeşkiyan: İran, savaşı başlatmadı ve sürdürmeyi de istemiyor

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin savaşı başlatmadığını ve sürdürmeye de istekli olmadığını kaydetti.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda görüştü. Görüşmede, bölgede artan askeri hareketlilik ve son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Ülkesinin bölgedeki çatışmalara yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, askeri adımlarına dair, "İran, savaşı başlatmamıştır ve sürdürmek istememektedir. Ancak meşru savunma hakkı çerçevesinde, saldırının kaynağı olan bölgedeki ABD üsleri hedef alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Modi'nin ise bölgede tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdiği aktarıldı. Modi'nin, krizin daha da büyümemesi adına sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek taraflara diyalog çağrısında bulunduğu kaydedildi.

