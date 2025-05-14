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Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen İstifa Etti

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen İstifa Etti
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Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, Kongre'de kendisine yönelik verilen gensoru önergesinin ardından görevinden istifa etti. Muhalefet partileri, Adrianzen'in artan şiddet olaylarıyla mücadelede yetersiz kaldığını savundu.

PERU Başbakanı Gustavo Adrianzen, Kongre'de hakkında verilen gensoru önergesi sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Peru medyasında yer alan haberlere göre, muhalefet partileri Adrianzen'in, ülkede artan şiddet olaylarıyla mücadelede yetersiz kaldığını savunarak Kongre'ye gensoru önergesi sundu. Peru'nun başkenti Lima'da ulusa seslenen Adrianzen, istifasını Devlet Başkanı Dina Boluarte'ye sunduğunu ifade ederek "Devlet Başkanı, ülkenin çıkarları doğrultusunda bugün size Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ettiğimi bildirmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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