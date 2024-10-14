Pentagon, İsrail'e THAAD Bataryası ve Askeri Personel Gönderiyor

PENTAGON, İran tehdidine karşı İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personel gönderileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran tehdidine karşı İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personel gönderileceğini duyurdu.

Pentagon basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Başkanın talimatı üzerine, Bakan Austin, İran'ın 13 Nisan ve 1 Ekim'de İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş saldırılarının ardından İsrail'in hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak için İsrail'e bir THAAD bataryası ve ilgili ABD askeri personelinin konuşlandırılmasına izin verdi" denildi.

THAAD Bataryası'nın, İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendireceği belirtilen açıklamada, "Bu, ABD ordusunun son aylarda İsrail'in savunmasını desteklemek ve İsrail'deki Amerikalıları İran ve İran yanlısı milislerin saldırılarından korumak için yaptığı daha geniş kapsamlı düzenlemelerin bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e ilk kez THAAD Bataryası konuşlandırmadığına işaret edilerek, 2019 yılında eğitim ve entegre hava savunma tatbikatı amacıyla İsrail'e bir THAAD bataryası konuşlandırıldığı kaydedildi.