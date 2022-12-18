Pazar günkü uçurtma etkinliğinde feci olay! Çocuk, gökyüzüne havalandı

Yurtdışında pazar günü nedeniyle gerçekleştirilen bir uçurtma etkinliğinde korku dolu anlar yaşandı. Etkinliğe katılan çocuklardan biri, uçurtmanın ucuna takılması nedeniyle metrelerce yükseğe havalandı.

Etkinlik sırasında bir uçurtmanın kuyruğuna takılan küçük kızın havalandığı anlar görüntülendi.

BİR DAKİKA BOYUNCA UÇTU

Uçurtmaya birlikte gökyüzüne doğru giden kızı görenler çığlık attı. Birkaç dakika boyunca uçurtmanın kuyruğunda uçan küçük çocuk kısa süre sonra yere indi. O anlar çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.