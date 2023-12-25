Papa, Noel mesajında dünyadaki çatışmalara silahsızlanma çağrısı yaptı

Övgü Pınar /Vatikan

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Noel mesajında dünyanın birçok yerinde süren çatışmalara karşı silahsızlanma çağrısı yaptı.

Papa, Hıristiyanlar için özel öneme sahip Beytüllahim’de bugünlerde yaşananlara ve Filistin’deki İsrail saldırılarına da dikkat çekerek "Askeri operasyonların sona ermesi için yalvarıyorum" dedi.

Dünya çapındaki 1.3 milyar katoliğin ruhani lideri olan Papa, Noel günü Vatikan’da yapılan geleneksel ‘Urbi et Orbi’ (şehre ve dünyaya) isimli konuşmasına, İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Beytüllahim'deki durumdan söz ederek başladı.

"Dünyanın her yerindeki Hıristiyanların gözleri ve kalpleri, bugünlerde acının ve sessizliğin hüküm sürdüğü Beytüllahim'e çevrilmiş durumda" diyen Papa ‘masumların katledilmesini’ şu sözlerle eleştirdi:

"Dünyada ne çok masum katliamı var: Anne karnında, ümit arayışındaki çaresizlerin düştükleri yollarda, çocukluğu savaşla mahvolmuş nice çocukların hayatında. Onlar günümüzün küçük İsa'ları."

Kutsal metinlerde İsa’nın ‘Barış Prensi’ olarak anılmasına atıf yapan Papa, "Barış Prensi'ne ‘evet’ demek, savaşa, bütün savaşlara, savaşın mantığına ‘hayır’ demektir. Savaş, varış noktası olmayan bir yolculuk, kazananı olmayan yenilgi, mazeretsiz deliliktir" dedi.

‘Silahlara hayır denmeli’

Savaşa "hayır" demek için silahlara "hayır" demek gerektiğini vurgulayan Papa şöyle devam etti:

"Silah üretimi, satışı ve ticareti artarken barıştan nasıl bahsedebiliriz? Sağır edici bir sessizlik içinde, birçoklarının bilgisi olmadan ne kadar çok silahlı katliam yapılıyor! Silah değil ekmek isteyen, geçimini sağlamakta zorlanan, barış isteyen halk, silahlanmaya ne kadar kamu parası ayrıldığını bilmiyor. Ama bilmeliler! Bunu konuşalım, yazalım ki, savaşların kukla iplerini oynatan çıkarları ve kazançları bilsinler."

Dünyanın birçok yerinde süren savaş ve çatışmalara son çağrısı yapan Papa, İsrail ve Filistin’de savaşın ‘halkların hayatlarını sarstığını’ belirtti.

"7 Ekim'deki iğrenç saldırının kurbanlarının acısını yüreğimde taşıyorum ve hâlâ rehin tutulanların serbest bırakılması için acil çağrımı yineliyorum" dedikten sonra, "Masum sivil kurbanlara yol açan askeri operasyonların sona ermesi ve yardımın ulaşmasına izin verilerek vahim insani durumun düzeltilmesi için yalvarıyorum" diye ekledi.

Uluslararası toplumun desteğiyle, taraflar arasında samimi ve kalıcı diyalog yoluyla Filistin sorununun çözümüne doğru ilerlenmesi çağrısı yaptı.

Papa ayrıca, Suriye, Yemen’de süren acılara dikkat çekti, Lübnan’da siyasi ve sosyal istikrar diledi. Ukrayna’da da barış çağrısı yaptı.

"Ermenistan ile Azerbaycan arasında kesin barışın sağlanacağı gün yaklaşsın" diyen Papa, bunun "insani girişimlerin sürdürülmesi, yerinden edilmiş kişilerin yasal ve güvenli bir şekilde evlerine dönmesi ve her toplumun dini geleneklerine ve ibadet yerlerine karşılıklı saygı gösterilmesi" sayesinde gerçekleşebileceğini vurguladı.

Afrika’da Sudan, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi birçok yerde yaşanan çatışmaların da unutulmaması çağrısı yaptı. Kore yarımadasından Amerika kıtasına kadar tüm dünyada siyasi ve toplumsal anlaşmazlıklar, yoksulluk, eşitsizlik, hayatlarını riske atarak ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin yaşadığı acılara karşı siyasi otoritelerin ve ‘iyi niyetli herkesin’ çözüm için çalışmasını istedi.