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Papa 14'üncü Leo'nun sağ akciğer alt lobu alındı, akciğer kanseri tanısı doğrulandı

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Papa 14'üncü Leo'nun sağ akciğer alt lobu alındı, akciğer kanseri tanısı doğrulandı
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Vatikan, Papa 14'üncü Leo'nun dün ameliyata alındığını ve operasyonun yaklaşık 90 dakika sürüp başarılı geçtiğini açıkladı. Açıklamada sağ akciğerin alt lobunun video destekli radikal cerrahiyle çıkarıldığı, incelemenin akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladığı belirtildi.

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun planlandığı üzere dün ameliyata alındığı kaydedilerek, ameliyatın yaklaşık 90 dakika sürdüğü ve başarılı geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Sağ akciğerin alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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