Papa 14. Leo İstanbul'da Hristiyan Din Adamlarıyla Buluştu

Güncelleme:
Papa 14. Leo, İstanbul'daki programına Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla buluşarak başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinlikte, Papa daha sonra yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.

PAPA 14. Leo, İstanbul'daki programına sabah saatlerinde Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla buluşarak başladı. PAPA 14. Leo, Saint Esprit Katedrali'ndeki ayine katıldı.

Papa 14'üncü Leo Ankara'daki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Pazar günü programlarını sona erdirecek olan Papa 14'üncü Leo bugün İstanbul'daki programına sabah saatlerinde Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde din adamlarıyla buluşarak başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ulusal ve uluslararası basın da hazır bulundu. Papa 14'üncü Leo, saat 09.30 sıralarında başlayan ayini yönetti. Ayinin ardından Papa 14'üncü Leo Saint Esprit Katedrali'nden ayrıldı. Buradaki programının ardından Feriköy'de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi'ne geçen Papa 14'üncü Leo görevliler ve ihtiyaç sahipleriyle bir araya geldi.

Papa 14'üncü Leo, İstanbul'daki temaslarının ardından helikopterle İznik'e giderek Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı kapsamında, yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarında düzenlenen ayine başkanlık edecek.

ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
