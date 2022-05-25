Ölen köpeğinin küllerini savurmak istedi, havada ortaya çıkan şekil herkesi şok etti - Haberler

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Ölen köpeğinin küllerini savurmak istedi, havada ortaya çıkan şekil herkesi şok etti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen köpeğinin küllerini göle savurmak istedi. Kadının külleri savurduğu sırada ortaya çıkan köpek figürü, izleyen herkesi şok etti.

Dünya genelinde ölülere yönelik uygulamalar farklılık gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Hristiyan ülkelerde genelde ölüleri yakma uygulaması hakim. İşte ölen köpeği için bu yöntemi uygulayan kadının başına gelenler, herkesi şok etti.

ÖLEN KÖPEĞİNİ YAKTI

Chicago'da yaşayan bir kadın, köpeği Biscuit'in ölmesinin ardından geleneklerine uyarak köpeğin cansız bedenini yaktı. Ardından yanına aldığı küllerle birlikte göle gitti.

ORTAYA ÇIKAN SİLÜET ÜRKÜTTÜ

Kadın, yanında getirdiği külleri göle savurmak istedi. Fakat bu sırada ortaya çıkan köpek silüeti, izleyen herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Video sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenen içeriklerden biri haline geldi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vefat, Ölüm, Dünya, Haberler

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Yorumlar (2)

Tayfun Çilek:

Bu tip videoları yapmak video edit programlarıyla çok kolay

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ERKAN :

HAVADA HİÇ RÜZGAR YOK. NASIL O YAVAŞ ÇEKİMDE O HIZLA SAVRULUYOR

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500
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