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Nurmagomedov-Dvalishvili kavgasında karar: 8 kişiye hapis, 2 kişiye para cezası

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Nurmagomedov-Dvalishvili kavgasında karar: 8 kişiye hapis, 2 kişiye para cezası
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Rus dövüşçü Usman Nurmagomedov ile Gürcü Merab Dvalishvili ve ekipleri arasında Abu Dabi'deki bir otelde çıkan toplu kavgada yargılanan 10 kişinin tamamı mahkûm edildi. Sanıklardan 8'i 6 ay hapis ve para cezası aldı.

BBC'nin haberine göre, Rus dövüşçü Usman Nurmagomedov ile eski UFC horoz siklet şampiyonu Gürcü Merab Dvalishvili ve ekipleri arasında Abu Dabi'deki bir otelde çarşamba günü çıkan toplu kavgada 8 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Olaya ait görüntülerde Nurmagomedov'un arkadan yaklaştığı Dvalishvili'ye tokat attığı görülmüştü. Ardından iki dövüşçü ve ekiplerindeki kişiler arasında kavga çıkmış, Abu Dabi polisi olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Abu Dabi yargı dairesinin sosyal medya paylaşımına göre 10 sanığın tamamı mahkûm edildi. Yerel yayın organı The National'ın aktardığına göre sanıklardan 6'sı "kamu güvenliğini bozmak, paniğe yol açmak ve hayatları tehlikeye atmak" suçlarından 6 ay hapis ve kişi başı 62 bin sterlin para cezasına çarptırıldı; cezalarını tamamladıktan sonra sınır dışı edilecekler.

İki sanığa da kavga görüntülerini çekip yayımlayarak "bilişim teknolojisiyle özel hayatı ihlal etmek" suçundan aynı ceza verildi. Kalan iki sanık ise kamu güvenliğini bozmak ve başkalarına saldırmaktan 10 bin 200'er sterlin para cezası aldı. Mahkûm edilenlerin isimleri henüz açıklanmadı.

Real American Freestyle (RAF) organizasyonunun kurucu ortağı Chad Bronstein, Dvalishvili'nin gözaltından serbest bırakıldığını duyurdu ve Abu Dabi makamlarına teşekkür etti. 35 yaşındaki Dvalishvili'nin cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki RAF etkinliğinde Brezilyalı Marlon Moraes ile karşılaşması bekleniyor.

Dvalishvili olayın ardından kanlı yüzüne müdahale edilirken yayımladığı videoda 28 yaşındaki Nurmagomedov ve ekibini "yılan" olarak nitelendirmişti. Nurmagomedov, aynı etkinlikte Urijah Faber ile dövüşecek olan kardeşi Umar'a destek için Abu Dabi'deydi; ancak Umar'ın yerine karşılaşmaya kavgaya karışan ve serbest bırakıldığı anlaşılan Saba Lazishvili alındı.

UFC Başkanı Dana White ise yaşananları "saçma" ve "aptalca" diye nitelendirerek olaya karışanları "bir avuç aptal" olarak tanımladı.

Kaynak: BBC

BBC
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