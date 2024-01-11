New York'tan sonra Moskova'da da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu

ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altında kaçak tüneller bulunması sonrası Rusya'nın başkenti Moskova'dan da aynı görüntüler geldi. Kentteki bir sinagogun altında gizemli tünelin olduğu ortaya çıktı.

New York'ta Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.

MOSKOVA'DAKİ SİNAGOGUN ALTINDA GİZEMLİ TÜNEL BULUNDU

New York'takine benzer bir görüntü ise Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Yahudi olduğu görülen bir kişinin sinagogun içine kazılmış gizli bir tünel kapağını açtığı anlar kameraya yansıdı.

NEW YORK'TA SİNAGOGUN ALTINDA KAÇAN TÜNELLER BULUNMUŞTU

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti. Polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Kovid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürülmüştü.

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.