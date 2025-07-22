Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nun evinde sağlık kontrolü Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Başkanı Prof. Alon Hershko tarafından gerçekleştirildi. Muayene Batı Kudüs'teki hastaneye bağlı uzman ekipçe yürütüldü. Netanyahu zehirlendi mi?

NETANYAHU ZEHİRLENDİ Mİ?



İsrail'in tartışmalı Başbakanı Binyamin Netanyahu, tükettiği bozuk gıda sonucunda bağırsak iltihabı geçirerek sağlık sorunları yaşadı.

HASTANE DEĞİL EVİNDE MUAYENE EDİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildi.

ÜÇ GÜNLÜK DOKTOR KONTROLLÜ İSTİRAHAT

Doktorların yaptığı muayene sonucunda, Netanyahu'nun gece boyunca kendini iyi hissetmediği ve bağırsak iltihabına yakalandığı belirtildi. Uzmanların talimatıyla 3 gün boyunca istirahat etmesine karar verildi.

DAMARDAN SIVI TEDAVİSİ UYGULANDI

Yetkililer, Netanyahu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğunu öne sürdü. Ancak vücudunda sıvı kaybı (dehidratasyon) yaşadığı için intravenöz sıvı tedavisine alındığı bilgisi paylaşıldı.