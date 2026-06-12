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Netanyahu: Başbakan olduğum sürece İran nükleer silahlara sahip olamayacak

Netanyahu: Başbakan olduğum sürece İran nükleer silahlara sahip olamayacak
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İsrail Başbakanı Netanyahu, görevde olduğu sürece İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini ve ABD Başkanı Trump ile bu konuda mutabık olduklarını açıkladı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, görevde olduğu sürece İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda tam bir mutabakat içinde olduklarını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Başbakanı olduğum sürece İran nükleer silahlara sahip olamayacak. Başkan Trump ve ben bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz. 30 yılı aşkın süredir, İran'ın nükleer programına karşı uluslararası mücadelenin en ön saflarında yer alıyorum. Bu mücadele olmasaydı, İran İsrail'i yok edecek atom bombalarına çoktan sahip olmuş olurdu. İran, Yahudi devletini yok etmek için çalışıyor ve ben hayatımı bunu engellemeye adıyorum. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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