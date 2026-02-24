Rusya'da tren istasyonu yakınında patlama: 1 polis öldü

RUSYA'nın başkenti Moskova'da, Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında meydana gelen patlamada 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi başkent Moskova'daki Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Daha sonra bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı