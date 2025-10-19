Mısır Dışişleri Bakanı Nükleer Müzakereleri Görüştü

MISIR Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, İran, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileriyle nükleer müzakereleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi. Abdulati'nin görüşmede, gerginliğin azaltılması ve güven inşası için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması için müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerektiği konusunda mutabakat sağlandığı ifade edildi.