Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Nükleer Müzakereleri Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Nükleer Müzakereleri Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran, ABD ve IAEA ile nükleer müzakereleri görüşerek, güven inşası ve bölgesel istikrar için müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

MISIR Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, İran, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileriyle nükleer müzakereleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi. Abdulati'nin görüşmede, gerginliğin azaltılması ve güven inşası için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı bir anlaşmaya varılması için müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerektiği konusunda mutabakat sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi

Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.