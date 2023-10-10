Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İranlı ve Polonyalı mevkidaşlarıyla Gazze'deki son gelişmeleri ve gerilimin düşürülmesinin yollarını değerlendirdi. Şukri, İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve askeri çatışmaların devam etmesinin sonuçları konusunda endişelerini dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı İran ve Polonya ile Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İranlı ve Polonyalı mevkidaşlarıyla Gazze'deki son gelişmeleri ve gerilimin düşürülmesinin yollarını değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

7 Ekim'de başlayan ve giderek artan İsrail-Filistin gerilimine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede Şukri, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalaması ve askeri çatışmaların devam etmesinin doğuracağı sonuçlar konusunda ülkesinin duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Şukri, gerilimin temel nedenlerinin ele alınması ve Filistin meselesinin kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.