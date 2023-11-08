Midyat'ta Süryani Birliği Başkan Yardımcısı'nın babası silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

MARDİN'in Midyat ilçesinde Gevriye Akgüç'ün (92) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç'ün cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Olay, 6 Kasım'da kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra memleketine dönen Gevriye Akgüç'e, eşiyle birlikte komşu ziyaretinden döndüğü sırada, evinin önündeyken tabancayla ateş açıldı. Akgüç, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akgüç, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç'ün babası olan Gevriye Akgüç'ün cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, hava yoluyla İstanbul'a gönderildi. Akgüç'ün cenazesinin, Zeytinburnu ilçesindeki Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan İ.A., İ.A. ve Ş.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.