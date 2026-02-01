Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

ABD'de kamuya açılan milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyaları, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit ile Epstein arasındaki ilişkiyi yeniden dış basın gündemine taşıdı. Kronprenses'in adı dosyalarda yüzlerce, hatta binlerce kez geçerken, yeni belgeler önceki açıklamalardan çok daha kapsamlı bir temas ağı ortaya koyuyor.

ISRARLA GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ

Norveç ve uluslararası medya analizlerine göre, Mette-Marit ile Epstein'in sosyal ilişkisi ilk olarak 2019'da ortaya çıkmıştı. O dönemde Norveç basını, prensesin 2011–2013 yılları arasında Epstein ile birkaç kez bir araya geldiğini ve Epstein'ın zaten 2008'de reşit olmayanlara yönelik cinsel suçtan hüküm giymiş bir kişi olduğunu bildiği halde temasın sürdüğünü duyurmuştu. Prenses daha sonra yaptığı açıklamada, Epstein'ın suç geçmişini bilmediğini ve ilişkiyi sürdürmemesi gerektiğini kabul ederek pişmanlık ifade etmişti.

SAMİMİYETLERİ SANILANDAN FARKLI BOYUTLARDA

Ancak 2026'da yayımlanan yeni dosyalar, Mette-Marit'in Epstein ile temasının basında bilinenin ötesine geçtiğini gösteriyor. Belgelerde, kronprensesin Epstein'la yüzlerce e-posta alışverişi içinde olduğu, Epstein'ın Palm Beach'teki evini ziyaret ettiği ve en az dört gün konuk olduğu bilgilerinin yer aldığı aktarılıyor. E-postalar arasında daha kişisel tonlar, görüş planları, alışveriş ve sosyal sohbetlere ilişkin ifadeler bulunuyor. Bazı iletişimlerde Epstein'ın Mette-Marit'a yönelik teklif ve mesajları da yer alıyor.

ÜLKEYİ FENA KARIŞTIRACAK

Norveç ve İspanyol medyasında yayımlanan analizler, bu yeni kayıtların kronprensesin daha önce kamuya açıkladığından daha uzun ve samimi bir ilişki içinde olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Dış basın yorumlarında, bu durumun Norveç monarşisinin imajı açısından hassasiyet taşıdığı; kamuoyunun lider figürlerinden daha şeffaf açıklama beklentisi içinde olduğu vurgulanıyor.

Prenses 2019'da yayımladığı bildirisinde Epstein'la temasının son bulduğunu ve pişmanlık duyduğunu söylemiş, suçların ciddiyetini öğrenseydi asla ilişki sürdürmeyeceğini belirtmişti. O dönem Norveç Kraliyet Sarayı, görüşmelerin birkaç buluşma ve ortak sosyal çevre aracılığıyla gerçekleştiğini ve durumun yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtmişti.

YENİ ÇIKAN BELGELER GÜNDEM YARATTI

Yeni çıkan belgeler, yalnızca Mette-Marit'i değil, Epstein'la bağlantılı diğer uluslararası figürleri de içeriyor. Aralarında eski ABD Başkanı ve İngiliz kraliyet üyeleri gibi isimlerin anıldığı materyaller bulunuyor; bu da Epstein'ın küresel elit çevrelerle bağlarını yeniden gözler önüne seriyor. Uzmanlar ve dış basın yorumları, bu kayıtların suç isnadı veya doğrudan suç delili niteliği taşımadığını; ancak etkili kişilerle kurulan sosyal ilişkilerin kapsamı ve mahiyetine dair önemli ipuçları verdiğini belirtiyor. Bununla birlikte Norveç kamuoyunda, monarşi içindeki denetim ve itibar yönetimi konusundaki tartışmaların yeniden alevlendiğine işaret ediliyor.