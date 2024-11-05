Michigan'da Oy Verme Noktası Gaz Kaçağı Nedeniyle Kapatıldı
ABD'nin Michigan eyaletinde Northville kentindeki bir oy verme noktası gaz kaçağı nedeniyle kapatıldı ve oy verme işlemleri çevredeki bir ortaokula taşındı.
ABD'nin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasının gaz kaçağı nedeniyle kapatıldığı açıklandı.
ABD'nin Michigan eyaletinin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasının gaz kaçağı nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada, oy verme noktasının çevrede bulunan bir ortaokula taşındığı belirtildi.