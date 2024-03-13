Üye Girişi
Haberler

Metal bir kapsül içinde 72 yılını geçiren ve "Polio Paul" olarak tanınan Paul Alexander, 78 yaşında yaşamını yitirdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Polio Paul olarak tanınan Paul Alexander, metal bir kapsül içinde 72 yıl geçirerek bir rekora imza attı. 1952'de çocuk felci geçirdi ve "Demir At" adını verdiği cihaza bağımlı kaldı. Hayatını bu kapsülde geçirirken liseyi bitirdi, üniversiteye gitti ve hukuk diploması aldı. Paul, hastalığın hayatını mahvetmesine izin vermedi ve "Demir At"ı ona güç verdi.

Metal bir kapsül içinde 72 yılını geçiren ve "Polio Paul" olarak tanınan Paul Alexander, 78 yaşında yaşamını yitirdi. ABD'de yaşayan Alexander, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bu metal kapsül içinde geçirdiği süreyle olağanüstü bir rekora imza atmıştı.

Çocuk felcinden kurtulan ve neredeyse tüm yaşamını bu demir akciğerde geçiren Alexander'ın 11 Mart Pazartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi.

78 yaşında vefat eden Alexander, 1952 yılında 6 yaşındayken çocuk felci geçirdi. Bu dönemde ülkede çocuk felci salgını vardı ve ABD tarihindeki en kötü salgınlardan biriydi.

Hastalığından sonra vücuduyla savaşmasına yardımcı olmak için, o dönemde tıbbi bir mucize olarak kabul edilen ve "demir akciğer" olarak bilinen metal bir cihaza yerleştirildi. Paul, hayatının geri kalanını bu metal kapsülde geçirdi ve daha modern bir cihaza geçmeyi reddetti.

1955'te çocuk felci aşısı hayat kurtarmaya başladığında, Paul'un hastalığına yakalanmasından sadece üç yıl sonra, ülke çapında uygulanmaya başlandı. Ancak Paul'un durumu için artık çok geçti.

Paul, "Demir At" adını verdiği metal kapsülde 72 yılını geçirdi ve zamanla dışarıda da nefes almayı öğrendi. Liseyi bitirdi, üniversiteye gitti, hukuk diploması aldı ve uzun yıllar avukatlık yaptı. Tüm bunları yaparken, sadece "Demir At"ına güvendi ve hastalığının kendisini mahvetmesine izin vermedi.

Metal bir kapsül içinde 72 yılını geçiren ve 'Polio Paul' olarak tanınan Paul Alexander, 78 yaşında yaşamını yitirdi

Metal bir kapsül içinde 72 yılını geçiren ve 'Polio Paul' olarak tanınan Paul Alexander, 78 yaşında yaşamını yitirdi

Metal bir kapsül içinde 72 yılını geçiren ve 'Polio Paul' olarak tanınan Paul Alexander, 78 yaşında yaşamını yitirdi

Metal bir kapsül içinde 72 yılını geçiren ve 'Polio Paul' olarak tanınan Paul Alexander, 78 yaşında yaşamını yitirdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Siverek adayı Ali Dusak kimdir? Serdar Selçuk kimdir? Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü adayı Rıdvan Yavuz kimdir? İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli? Malik Ercan kimdir? CHP Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı Malik Ercan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan adayı Serhan Paydaş kimdir? Süleyman Aksoy kimdir? AK Parti Balıkesir- Marmara Belediye Başkan adayı Süleyman Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Köle kimdir? Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye adayı Suphi Yilancı kimdir? Osman Yıldırımkaya kimdir? CHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırımkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Levent Sevik kimdir? Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Halfeti adayı Mehmet Karayılan kimdir? Onur Duruk kimdir? Memleket Partisi Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Onur Duruk kaç yaşında, nereli? Mustafa İberya Arıkan kimdir? CHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Mustafa İberya Arıkan kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Tetik kimdir? CHP Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Tetik kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title