Metal bir kapsül içinde 72 yılını geçiren ve 'Polio Paul' olarak tanınan Paul Alexander, 78 yaşında yaşamını yitirdi

Metal bir kapsül içinde 72 yılını geçiren ve "Polio Paul" olarak tanınan Paul Alexander, 78 yaşında yaşamını yitirdi. ABD'de yaşayan Alexander, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bu metal kapsül içinde geçirdiği süreyle olağanüstü bir rekora imza atmıştı.

Çocuk felcinden kurtulan ve neredeyse tüm yaşamını bu demir akciğerde geçiren Alexander'ın 11 Mart Pazartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi.

78 yaşında vefat eden Alexander, 1952 yılında 6 yaşındayken çocuk felci geçirdi. Bu dönemde ülkede çocuk felci salgını vardı ve ABD tarihindeki en kötü salgınlardan biriydi.

Hastalığından sonra vücuduyla savaşmasına yardımcı olmak için, o dönemde tıbbi bir mucize olarak kabul edilen ve "demir akciğer" olarak bilinen metal bir cihaza yerleştirildi. Paul, hayatının geri kalanını bu metal kapsülde geçirdi ve daha modern bir cihaza geçmeyi reddetti.

1955'te çocuk felci aşısı hayat kurtarmaya başladığında, Paul'un hastalığına yakalanmasından sadece üç yıl sonra, ülke çapında uygulanmaya başlandı. Ancak Paul'un durumu için artık çok geçti.

Paul, "Demir At" adını verdiği metal kapsülde 72 yılını geçirdi ve zamanla dışarıda da nefes almayı öğrendi. Liseyi bitirdi, üniversiteye gitti, hukuk diploması aldı ve uzun yıllar avukatlık yaptı. Tüm bunları yaparken, sadece "Demir At"ına güvendi ve hastalığının kendisini mahvetmesine izin vermedi.