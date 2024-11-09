Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?

ABD’de Donald Trump’ın seçim gecesi elde ettiği büyük zaferden bir gün sonra Melania Trump sosyal medya üzerinden ulusa seslendi ve “Amerikalıların çoğunluğu bu önemli sorumluluğu bize emanet etti” dedi.

“Cumhuriyetin kalbi olan özgürlüğü koruyacağız” sözü veren Melania Trump, Amerikalılara ülkeyi ideolojinin önünde tutma çağrısı yaptı.

Bu kısa mesaj, eski ‘first lady'nin ikinci sefer bu role nasıl yaklaşacağına dair bir değişim işareti olarak görüldü.

Trump 2016'da ilk başkanlığını kazandığında eşi başlangıçta Beyaz Saray'da değil, oğluyla birlikte New York'ta kalmıştı. Kendisinden önceki first lady'lerin ortaya koyduğu geleneklere karşı zaman zaman suskun göründü.

Ancak yorumcular bu kez Melania Trump'ın Amerika'nın First Lady'si olma rolüne yaklaşımında daha bilinçli olacağını söylüyor.

Melania Knauss olarak dünyaya gelen 54 yaşındaki Slovenyalı-Amerikalı eski mankenin, Manhattan'daki Trump Tower'da sürdürdüğü göz alıcı yaşamını, Trump’ın tartışmalara sahne olan başkanlık döneminde Oval Ofis'teki siyasi yaşamın getirdiği sınırlarla değiştirdi.

Bazıları tarafından bir “muamma” olarak tanımlanan Melania Trump, hem Beyaz Saray'da hem de kampanya sürecinde daha az konuşma yaptı ve selefleri kadar kamuya açık olmadı.

Boston Üniversitesi'nde iletişim profesörü olan ve Michelle Obama ile Melania Trump üzerine bir kitap yazan Tammy Vigil, Melania Trump için “Modern First Lady'ler arasında eşi benzeri yok” diyor.

“İşleri yapmak zorunda olduğu şekilde değil, yapmak istediği şekilde yapıyor. Ama temel beklentileri karşılıyor.”

Donald Trump birçok davanın gölgesinde ikinci dönem için kampanya yürütürken, o gözden uzak durdu ve “Melania nerede?” sorusunu sordurdu.

Melania Trump, kocasının 2022'nin sonlarında yeniden aday olacağını açıklaması gibi önemli günlerde yanında bulundu.

Temmuz ayındaki Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye de katıldı ve kırmızı Dior takımıyla dikkat çekti, ama yine gelenekten koparak konuşma yapmadı.

Konuşma yaptığında ise kelimeleri dikkatle seçilmiş ve bakış açısına dair ipuçları veriyor gibi görünüyordu.

Seçim gününden sadece birkaç hafta önce kocasının Madison Square Garden'daki mitinginde, Trump kampanyasının kanun ve düzen mesajına uygun kısa konuşmalar yaptı ve New York'u yaygın suç nedeniyle düşüşte olan “büyük bir metropol” olarak niteledi.

Ayrıca kocasına yönelik ilk suikast girişiminin ardından yaptığı konuşmada fail için “canavar” dedi ve birlik çağrısında bulundu.

Daha sonra Fox'a verdiği nadir bir röportajda, siyasi rakiplerini ve medyayı saldırıya yol açan “zehirli atmosferi körüklemekle” suçladı.

Melania Trump son anı kitabında kürtaj yanlısı olduğunu açıklayarak Cumhuriyetçi Parti içindeki kürtaj karşıtı aktivistlerle ters düşmüş olsa da, kocasının “nden sonra bu konuda kampanya yürütmekte zorlandığı bir dönemde bu açıklamaların zamanlaması spekülasyonlara yol açtı.

Melania Trump, modellik kariyeri, kocasına duyduğu hayranlık ve geçmişteki siyasi anlaşmazlıkları hakkında yazdı, ancak bu anlaşmazlıkların ayrıntılarını gizli tutmayı tercih etti.

Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinin çalındığı yönündeki iddiasında ise kamuoyu önünde kocasının yanında yer aldı.

Kitabında “Sonuçları sorgulayan tek kişi ben değilim” diye yazdı. Kongre Binası'nda 6 Ocak 2021'de yaşanan baskınlarla ilgili olarak da, görevleriyle meşgul olduğu için yaşananların “farkında olmadığını” yazdı.

Eski basın sekreteri Stephanie Grisham kendi anılarında görevinden istifasını, Melania Trump'ın şiddeti kınayan bir açıklama yapmayı reddetmesine bağladı.

Bazı yorumcular ise onun first lady rolünü sevip sevmediğini sorguluyor.

'First Lady olmaktan keyif alıyordu'

Biyografi yazarlarından biri olan eski CNN muhabiri Kate Bennett, ilk başlardaki isteksizliğine rağmen bu rolü sevdiğini savunuyor.

Bennett 2021 yılında People dergisine verdiği demeçte, “First Lady olmanın ve Beyaz Saray'da yaşamanın getirdiği tüm konforu seviyordu. Bence bundan gerçekten keyif alıyordu” demişti.

Melania Trump 1999'da verdiği bir röportajda, o zaman erkek arkadaşı olan Donald Trump'ın başkanlığa aday olması durumunda, eski first lady'ler Jacqueline Kennedy ve Betty Ford'u rol model olarak alacağını söyledi ve onları “çok geleneksel” olarak nitelendirdi.

Washington'a taşındıktan sonra Melania Trump, ziyarete gelen dünya liderleri için öğle yemekleri ve devlet yemeklerine ev sahipliği yapmak gibi first lady görevlerini üstlenmeye başladı.

Ayrıca Beyaz Saray'da büyük tadilatlar yaptırdı ve Noel süslemelerini denetledi.

Özellikle 2018'de bir göçmen çocuk gözaltı merkezine yaptığı bir gezi sırasında üzerinde “Gerçekten umurumda değil, ya senin?” yazan bir ceket giyerken görüldükten sonra kıyafetleri medyanın ilgisini çekti ve tartışmalara konu oldu.

Ceketin kendisini eleştiren “insanlara ve sol medyaya” bir mesaj olduğunu söyledi.

Melania Trump, eski arkadaşı ve danışmanı tarafından gizlice kaydedildikten sonra tekrar eleştirilere maruz kaldı. Eşinin göçmen çocukları ailelerinden ayırma politikası nedeniyle eleştirilmesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade ediyordu.

Daha sonra bu politikanın kendisini gafil avladığını ve Trump'a özel olarak bu politikayı desteklemediğini söylediğini açıkladı. Söz konusu politika, bir tartışmanın ardından Haziran 2018'de Başkan Trump tarafından iptal edildi.

Profesör Vigil, Melania Trump'ın ilk döneminde karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin siyasi deneyimsizliğinin yanı sıra aynı derecede deneyimsiz ve zaman zaman sadakatsiz personel akışı olduğunu söylüyor.

Ancak Vigil, Melania Trump'ın her şeye rağmen sessizce meşgul olmaya devam ettiğini ve internet zorbalığına karşı yürüttüğü kampanya aracılığıyla çocukların refahı gibi konuları savunduğunu ekliyor.

Kocası Trump’ın sosyal medyayı agresif bir şekilde kullanması nedeniyle bu kampanyayı savunmak zorunda kalmış, 2016 yılında CBS'e verdiği demeçte, kocasının internetteki davranışlarının başını belaya soktuğunu ve takipçilerini artırdığını söylemişti.

Ayrıca opioid krizinden etkilenen çocukları savundu ve o zamandan beri koruyucu ailelerdeki çocuklar için eğitim fonları toplayan bir vakıf kurdu.

Pek çok kişi Washington'a geri döndüğünde bu çalışmaların devam etmesini bekliyor, ancak orada sürekli kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Prof. Vigil, first lady rolünün yıllar içinde geliştiğini ve Trump'ın “toplum içinde ne kadar aktif olmak istediğine dair seçimler yapacağını” ve bunu “çok daha bilinçli bir şekilde yapacağını” söylüyor.