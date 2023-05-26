- Meksika'da ekmek fırınında şiddetli patlama: 6 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir ekmek fırınında meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Meksika'nın Toluca kentinde bulunan bir ekmek fırınında yerel saatle 08.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Fırının duvarının yıkıldığı patlamada, 1'i bebek toplam 6 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti ile fırının çevresinde bulunan binalar ile park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.