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Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak

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Kraliyet yaşamını geride bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti yine gündemde. Bir süredir aktif olarak kullanmadığı Instagram hesabını yeniden açan Markle, iddiaya göre gönderi başına en az 1 milyon dolar kazanacak.

2020 yılında İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, özel hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

43 yaşındaki eski oyuncu Markle, bir süredir sosyal medyada aktif değildi.

Instagram hesabını yeniden açan Sussex Düşesi, yalnızca "meghan" adını kullandı. Markle, çiçeği burnunda Instagram hesabından ilk olarak bir kumsalda koşarken çekilen videosunu paylaştı.

Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacakMegan Markle'ın Instagramdaki ilk gönderisi

Ünlü isim, kumlara "2025" yazdığı görülen gönderisindeki yorumları ise devre dışı bıraktı.

EN AZ 1 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Markle'ın sosyal medyada soyadını kullanmaması dikkatlerden kaçmazken, Daily Mail'in haberine göre gönderi başına en az 1 milyon dolar kazanacak.

Markle'ın sosyal medya hesabından yapacağı paylaşımlar şimdiden merak konusu oldu.

Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Dünya
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