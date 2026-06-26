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Almanya'da Magdeburg Saldırganına Müebbet Hapis Cezası

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Almanya'nın Magdeburg kentinde 2024'te Noel pazarına aracıyla dalarak 6 kişinin ölümüne, 300 kişinin yaralanmasına neden olan Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme saldırının planlı olduğuna hükmetti.

Haber: İlhan Baba

(MAGDEBURG) – Almanya'nın Magdeburg kentinde 2024'te Noel pazarına aracıyla dalarak 6 kişinin ölümüne, 300 kişinin yaralanmasına neden olan Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, saldırının önceden planlandığına hükmetti.

Magdeburg Eyalet Mahkemesi, saldırının üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçmesinin ardından bugün açıkladığı kararda, sanığı başta cinayet olmak üzere çeşitli suçlardan ömür boyu hapis cezasına mahküm etti. Mahkeme ayrıca sanığın suçunun "özellikle ağır" olduğuna hükmetti. Sanık hakkında güvenlik amacıyla süresiz gözetim uygulanması ise ilerleyen süreçte yeniden değerlendirilebilecek.

51 yaşındaki Taleb A., 20 Aralık 2024 tarihinde 340 beygir gücündeki kiralık aracıyla beton bariyerler arasındaki boşluktan geçerek kalabalık Noel pazarına dalmıştı. Saldırıda 5 kadın ile 9 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Sanık olayın hemen ardından araç içinde gözaltına alınmıştı.

Savcılık, saldırının uzun süre önceden planlandığını ve sanığın ideolojik bir amaç taşımadığını savundu. Başsavcı Matthias Böttcher, kapanış konuşmasında, "Sanığın tek derdi kendisiydi" ifadelerini kullanarak, saldırının temelinde sanığın Köln'deki bir mülteci yardım kuruluşuyla yaşadığı hukuki anlaşmazlığın bulunduğunu söyledi.

Dava kapsamında hazırlanan psikiyatrik raporda ise Taleb A.'ya kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu belirtildi. Sanığın saldırı öncesinde, psikiyatrik suçluların tedavi edildiği bir kurumda psikiyatrist olarak görev yaptığı kaydedildi.

Savcılık, ömür boyu hapis cezasının yanı sıra suçun özel ağırlığının tespit edilmesini ve güvenlik gözetimi uygulanmasını talep etmişti. Mağdur yakınları da bu talebi desteklerken, savunma tarafı güvenlik gözetimi şartlarının oluşmadığını savundu.

Yaklaşık 40 duruşma günü süren davaya 204 mağdur müdahil taraf olarak katıldı. Mahkeme sürecinde 109 tanık dinlenirken, adli tıp uzmanları, psikiyatristler ve kaza bilirkişileri de ifade verdi. Yaklaşık 4 bin sayfalık dava dosyası incelendi.

Duruşmalar sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Cam bölmede oturan sanık, duruşmalar sırasında zaman zaman taşkınlık çıkarınca maskeli özel güvenlik ekipleri müdahalede bulundu.

Saldırıdan kurtulan çok sayıda mağdur, mahkemede yaşadıkları travmayı anlattı. Birçok kişi olaydan sonra uyku bozuklukları, panik ataklar ve kalabalık korkusu yaşadığını belirtirken, bazı yaralıların hala çalışamadığı, bazılarının ise bakıma muhtaç hale geldiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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