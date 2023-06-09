Macar Turan Vakfı Başkanı: Erdoğan Türk dünyası için önemli bir karakter

TEKİRDAĞ'da bulunan Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, "Erdoğan Başkan, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bütün Türk dünyası için, birliğin devamı için önemli bir karakter, önemli bir şahsiyet. Bu büyük şahsiyetin ülkenin başında olması, Türk dünyasının birlikteliği için önemli" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Kiraz Festivali' etkinlikleri kapsamında, Türk-Macar Konferansı gerçekleştirildi. Tekirdağ'daki Macar Kralı French Rakoczi Müzesi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Biro, açıklamasında, "Tekirdağ hem Türkler hem de Macarlar için tarihi açıdan çok önemli bir merkez nokta. Macar halkı için çok önemli olan bir şahsiyet French Rakoczi, bildiğiniz gibi sığınmak için Türkiye, Osmanlı'ya gelmişti ve burada hayatını doldurdu. Süleymanpaşa Belediyesi'ne özellikle bizleri davet ettikleri için teşekkür ederiz, bunun için müteşekkiriz kendilerine" dedi.

Biro, açıklamasının ardından Türk-Macar kardeşliğiyle ilgili konferans verdi.