Lüksemburg, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, BM bünyesinde düzenlenen uluslararası konferansta ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı ve bu durumun diplomasi ve diyalog adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

LÜKSEMBURG Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu. Frieden, "Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır" dedi.

