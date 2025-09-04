Haberler

Lizbon'da Tramvay Kazası: 15 Ölü, 18 Yaralı

Lizbon'da Tramvay Kazası: 15 Ölü, 18 Yaralı
Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından ulusal ve yerel düzeyde yas ilan edildi.

PORTEKİZ'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'un simge yapılarından, Gloria tramvayının, yerel saatle 18.00 sıralarında raydan çıktığı bildirildi. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

Portekiz hükümeti kaza nedeniyle 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.

