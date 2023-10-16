Libya'ya sel felaketi yardımı gönderildi
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Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketiyle boğuşan Libya'ya TCG Bayraktar gemisi ile insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketiyle boğuşan Libya'ya TCG Bayraktar gemisi ile insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. TCG Bayraktar amfibi gemimiz, İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdı" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya