Libya'da sel felaketinde 94 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki sel felaketinde, yardım ve kurtarma operasyonlarına katılan silahlı güçler ve güvenlik güçleri mensuplarından 94 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçler, selin vurduğu kentlerde yardım ve kurtarma operasyonları sırasında, doğudaki silahlı güçler ve güvenlik güçlerine mensup 94 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Halife Hafter'e bağlı Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari yaptığı açıklamada, sel felaketinin ardından Derne ve diğer kentlerde yardım ve kurtarma operasyonlarına katılan silahlı güçler ve güvenlik güçleri mensuplarından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Mismari, selden en çok etkilenen Derne ile diğer kentlerde felaketin ardından yardım ve kurtarma operasyonları sırasında silahlı güçlere mensup 94 kişinin öldüğünü kaydetti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.