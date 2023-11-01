Libya'da Derne kenti için uluslararası konferans başladı

Libya'nın Derne kenti ve çevresinin yeniden inşası için düzenlenen uluslararası konferans başladı. Konferansa 26 ülkeden 162 firma katılıyor.

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen "Daniel Fırtınası" ve sonrasında oluşan sel felaketinden etkilenen Derne kenti ve çevresinin yeniden inşasına yönelik düzenlenen uluslararası konferans başladı.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Birlikte Yeniden Çiçek Açacağız" sloganıyla Derne'de organize edilen "Uluslararası Derne ve Etkilenen Şehirlerin Yeniden İmarı Konferansı'nın başladığı kaydedildi.

Açıklamada, 26 ülkeden yaklaşık 162 firmanın katılımıyla düzenlenen konferansın yarın sona ereceği aktarıldı.

TM tarafından atanan "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, arama kurtarma operasyonlarına katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "dost ve kardeş ülkelerin" desteğinden övgüyle söz etti.

Konferansın ilk hedefinin yeniden imar ve inşaat için belirli bir vizyonu tartışmak ve istişarede bulunmak olduğunu söyleyen Hammad, hükümetin bu hedeflere ulaşmak için büyük projeler başlatma niyetinde olduğuna işaret etti.

Gerçek ortaklığın, hükümetin genişletilmiş bilimsel ve teknik tartışmalar yoluyla sahada etkili tavsiyeler almasına olanak sağlayacağını vurgulayan Hammad, ulusal şirketleri, tasarım ve uygulamada en yüksek kalite oranlarına ulaşmak için uluslararası ve bölgesel şirketlerle gerçek koalisyonlar kurmaya, deneyim ve yetenek alışverişinde bulunmaya çağırdı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM tarafından 2 Ekim'de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu aktarılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 4 Ekim'de yaptığı açıklamada da sel felaketinde can kaybının 4 bin 333'e ulaştığı, afet bölgelerinde 8 bin 500 kişinin de kayıp olduğu belirtilmişti.