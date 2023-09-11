Libya'da 40 Yılın En Yüksek Yağış Miktarı Kaydedildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti. Sel felaketi sebebiyle ülke çapında yas ilan edildi.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketi dolayısıyla yapılan olağan üstü kabine toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

Sel felaketi sebebiyle Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin 3 gün yas ilan ettiğini hatırlatan Hammude, ülke çapında bayrakların yarıya indirileceğini aktardı.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söylemişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.