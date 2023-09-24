Libya Başkanlık Konseyi: Ortak kriz yönetimi olmaması sel felaketine yardım çalışmalarını aksatıyor

Libya Başkanlık Konseyi, ülkede ortak kriz yönetiminin olmamasının, sel felaketlerine ilişkin uluslararası yardım çalışmalarını aksattığını ifade etti. Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, sel felaketine yönelik uluslararası desteğin, afetzedelerin güvenini kazanmış, uzman ve ortak bir Libya kurumuna ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Libya Başkanlık Konseyi, ülkede ortak kriz yönetiminin olmamasının, sel felaketlerine ilişkin uluslararası yardım çalışmalarını aksattığını ifade etti.

Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunu vuran sel felaketine yönelik uluslararası desteğin, afetzedelerin güvenini kazanmış, uzman ve ortak bir Libya kurumuna ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Menfi, ayrıca "Kalıcı bir anayasaya göre seçilen otoriteler, dondurulan Libya fonları üzerinde kontrol sahibi olanlardır." ifadesini kullandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi de Yunanistan'ın Libya'daki Maslahatgüzarı Agapios Kalognomis ile yaptığı görüşmede benzer açıklamalarda bulundu.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre Lafi, "Felaketin boyutu çok büyük ve bu durum, özellikle krizin ortak yönetiminin olmayışı göz önüne alındığında, yerel ve uluslararası kurtarma ekiplerinin çabalarını zorlaştırıyor." dedi.

Menfi, 16 Eylül'de başkent Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve diğer yetkililerle görüşmüş ve Libya'da kurumlar arası bölünmüşlüğün sel felaketi sonrası müdahale çabalarını engellediğini belirtmişti.

Daha önce, Libya'da sel felaketinden etkilenenlere yönelik uluslararası yardımları hangi tarafın organize edileceği tartışma konusu olmuştu.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti faaliyetlerine devam ederken ülkenin doğusundaki Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisinin hükümet ataması ülkede kurumlar arası ikiliğe sebep oldu.

Ulusal Birlik Hükümeti, iktidarı Libya'da seçimler yapıldıktan sonra yeni kurulacak hükumete devretmeyi şart koşuyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.