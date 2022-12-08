Letonya'da 'modern cadı' olarak bilinen kadın parlamentoya girdi! Tartışmalar alevlendi

Letonya'da özel şifa yöntemleriyle "Beyaz Cadı" olarak tanınan Sanita Petere, milletvekili yardımcısı olarak meclise girdi. Bu gelişme ülkede tartışma yaratırken Petere, "Bir cadı parlamentoda olamaz mı? Bence siyasette çok büyük faydalarımız var" dedi.

Letonyalı milletvekili Natalja Marcenko-Jodko, ülkede "Beyaz Cadı" olarak tanınan ve özel güçleriyle şifa dağıttığını iddia eden Sanita Petere'yi yardımcısı yaptı. "Modern cadı" olarak bilinen Sanita Petere'nin beni görevi, Letonya Parlamentosu'nun internet sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı. Bu gelişme, ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.

"CASI PARLAMENTODA OLAMAZ MI?"

Rus RT televizyonunun haberine göre basına yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Petere, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cadıların ve sihirbazların Letonya siyasetinde etkili olduğunu söyleyen Petere, "Bir cadı parlamentoda olamaz mı? Bence siyasette çok büyük faydalarımız var" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE VEKİL OLMAK İSTEMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre geçmiş dönemde milletvekilliğine adaylığı olan ama seçilemeyen Petere, taşlar ve kristallerle vücuttaki kötü enerjinin dışarı çıkmasına yönelik bir "alternatif tıp" yöntemi olarak bilinen litoterapi'yi kullandığını söyledi.