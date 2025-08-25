Lavrov: Putin ve Zelenskiy Arasında Zirve Planı Yok

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasında zirve planı bulunmadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda Avrupa temsilcilerinin Alaska'daki toplantıya verdikleri tepkinin, Washington'a yaptıkları ziyaretin ve sonrasındaki eylemlerinin, barış istemediklerini ortaya koyduğunu bildirdi. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki olası görüşmeye ilişkin açıklamasında, yakın zamanda bir zirve planı olmadığını belirtti. Lavrov, "Putin, başkanlık gündemini de içermesi koşuluyla Zelenskiy ile görüşmeye hazır, kendisine bir kez daha gündemde olma fırsatı vermek için görüşülmesi uygun değil" dedi.