Kuzey Kore lideri Kim'i yıkan ölüm! Mezara elleriyle toprak atıp duygusal anlar yaşadı - Haberler

Kuzey Kore lideri Kim'i yıkan ölüm! Mezara elleriyle toprak atıp duygusal anlar yaşadı
Kuzey Kore'de hayatını kaybeden üst düzey general Hyon Chol Hae'nin cenaze törenine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı. Kalabalığa rağmen maske takmayan Kim'in duygusal anlar yaşadığı ve elleriyle mezara toprak attığı anlar görüntülendi.
Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle karantina uygulamalarına geçtiği günlerde Kuzey Kore'de 28 ay boyunca hiçbir virüs vakası bildirilmemişti. 2022 yılının Mayıs ayında ise Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası ilan edildi. Bir günde vaka sayısının çeyrek milyonun üzerine çıktığı ülkede Kim Jong-un ilk kez maske takarak halkın karşısına çıktı. Kuzey Kore lideri Kim, ulusal acil durum ilan edip ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirdi, salgını bitirme sözü verdi.
ÜST DÜZEY GENERALİN CENAZESİNE KATILDI
Ancak Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı olan KCNA'dan tüm dünyaya servis edilen görüntülerde koronavirüs salgınına rağmen devasa kalabalıktan oluşan bir cenaze töreni düzenlendi. Kuzey Kore lideri Kim de dahil olmak üzere çok sayıda kişi, Kovid-19 salgınıyla ilgili endişelere rağmen üst düzey bir yetkilinin cenaze törenine katıldı.
MEZARA ELLERİYLE TOPRAK ATTI
Törende, Kuzey Kore lideri Kim'in maske takmaması görüntülere yansıdı. Oldukça duygusal anlar yaşadığı görülen Kuzey Kore liderinin, elleriyle mezara toprak attığı anlara ait kareler servis edildi.