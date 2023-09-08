Kuşadası açıklarında 112 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3 lastik botta 112 kaçak göçmen yakalandı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan kaçak göçmenler, kıyıya çıkartıldı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3 lastik botta 112 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 3 lastik bot olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, durdurulan 3 lastik botta 112 kaçak göçmeni yakaladı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan kaçan göçmenler, kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderimdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya