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Kuşadası açıklarında 112 kaçak göçmen yakalandı

Dünya Haberleri

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3 lastik botta 112 kaçak göçmen yakalandı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan kaçak göçmenler, kıyıya çıkartıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3 lastik botta 112 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 3 lastik bot olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, durdurulan 3 lastik botta 112 kaçak göçmeni yakaladı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan kaçan göçmenler, kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderimdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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