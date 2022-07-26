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Kuleba'dan Putin açıklaması: Verebileceği kadar zarar verecek

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Kuleba'dan Putin açıklaması: Verebileceği kadar zarar verecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya yönelik doğal gaz politikasının Ukrayna'daki savaşın bir devamı olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya yönelik doğal gaz politikasının Ukrayna'daki savaşın bir devamı olduğunu belirtti.

Kuleba, Putin'in her alanda zarar vermeyi deneyeceğini belirterek, "Putin'in Avrupa'ya yönelik doğal gaz politikası, Ukrayna'daki savaşın bir devamıdır. Putin, verebileceği her alanda zarar vermeye çalışacak. Avrupa'nın Rusya'ya olan her bağımlılığını, her Avrupalı ailenin normal hayatını mahvetmek için kullanacak. Tek yol, sert bir şekilde karşılık vermek ve herhangi bir bağımlılıktan kurtulmaktır" dedi.Rusya devletine bağlı enerji şirketi Gazprom, yıllık bakım kapsamında Kuzey Akım 1 hattı üzerinden Almanya'ya gaz akışını yüzde 20 oranında azaltacağını açıklamıştı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Vladimir Putin Dmitro Kuleb Rusya Dünya Haberler

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