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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ancak olası görüşmenin zamanı ve ayrıntılarına ilişkin somut bilgi bulunmadığını bildirdi.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ancak olası görüşmenin zamanı ve ayrıntılarına ilişkin henüz somut bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, iki liderin görüşmesine ilişkin henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını belirterek, "Üst düzey herhangi bir görüşmeye ilişkin somut bir bilgi bulunmuyor. Eğer Rusya-ABD görüşmesinden söz ediyorsak, Devlet Başkanı hazır" dedi.

Putin ile Trump'ın daha önce yaptıkları telefon görüşmelerine de değinen Peskov, "Başkanlar Putin ve Trump, telefon görüşmelerinde ihtiyaç duyulması halinde bir noktada yeniden bir araya gelmeye hazır olduklarını her zaman vurguladılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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